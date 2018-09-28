Курчатовский институт: национальная сеть мегаустановок в России станет мощнейшей в мире

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Россия приступила к созданию национальной сети установок мегасайенс, которая станет мощнейшей исследовательской инфраструктурой в мире, сообщил в пятницу на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий президент национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Установки мегасайнс представляют собой международные исследовательские комплексы. НИЦ "Курчатовский институт" от имени правительства России осуществляет научное руководство в ряде таких проектов. Например, это международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР (ITER), Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах РЛСЭ (XFEL), Большой адронный коллайдер (LHC) в ЦЕРН (CERN).

"Мы инвестировали в международные проекты около €2 млрд. Это российский вклад, мы неотъемлемая часть европейской мегаструктуры. И сегодня по поручению президента (согласно майскому указу президента - прим. ТАСС) мы вернулись назад к себе, в страну, создавать национальную сеть уникальных установок. Это и реактор ПИК, и ускоритель NICA в Дубне, и синхротроны (два новых синхротрона планируется построить на острове Русский и в Новосибирске - прим. ТАСС). И если все это произойдет, то мы будем иметь самую лучшую и мощную исследовательскую инфраструктуру в мире", - сказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что Россия была одним из родоначальников научных мегаустановок и при ее участии стала развиваться подобная инфраструктура в Европе.

"Наш токамак лежит в основе ИТЭРА (проект по созданию термоядерного реактора на юге Франции - прим. ТАСС). Еще один пример - коллайдер (Большой адронный коллайдер - прим. ТАСС) - в его основе лежит принцип встречных пучков, который был предложен в Новосибирске", - отметил Ковальчук.

О форуме

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходит 28-29 сентября в Сочи. Он проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.