Объем бюджетного финансирования нацпроекта "Наука" превысит 300 млрд рублей

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Объем бюджетного финансирования национального проекта "Наука" превысит 300 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей будет направлено на развитие научной инфраструктуры, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования России Михаил Котюков 28 сентября, в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий.

"Можно говорить о том, какие дополнительные средства бюджет направит на научные направления, но это далеко не все, что будет обеспечивать успешность реализации задач. Без перестройки базовых механизмов, базовых процессов и объемов финансирования серьезных результатов мы не добьемся. Дополнительные средства за шесть лет - более 300 млрд рублей. Дискуссия не закончена, идет обсуждение, это средства федерального бюджета", - сказал министр.

Котюков назвал привлечение внебюджетных средств в нацпроект одной из важнейших задач. "Одна из важнейших задач - вовлечь институционального инвестора, вовлечь частный капитал в исследования и разработки. Это ключевая задача национального проекта. Мы отвечаем не только на фундаментальные вопросы, но фундаментальные заделы необходимы для того, чтобы создавать практические заделы", - пояснил министр.

"Конечно, мы будем делать акцент на развитие за счет бюджета фундаментальных исследований, кадрового потенциала. Но если практические вопросы не будут решаться, то ценность этих вложений будет обеспечена не на 100%. Если эти 300 млрд структурировать, то могу сказать, что более 200 млрд рублей направляются на развитие инфраструктуры. Это и в установки класса мегасайенс, и в обновление приборной базы институтов и организаций и то, что должно создать базис, основу для проведения научных исследований и привлечения специалистов, и российских и иностранных, которые готовы учиться в России и работать", - добавил он.

Обсуждение проекта

Котюков отметил, что разработка национального проекта "Наука" не ведется кулуарно, с самого начала к обсуждению его содержания была привлечена Российская академия наук (РАН), публичное обсуждение документа уже прошло на нескольких широких общественных площадках.

"Мы его [нацпроект "Наука"] активно обсуждаем на разных площадках, у нас уже прошло первое заседание общественно-делового совета и экспертной группы, которые рассмотрели и в целом поддержали наши идеи, внеся некоторые предложения, которые мы учтем, и до 1 октября внесем в проектный комитет доработанный и развернутый нацпроект", - сказал министр.

Ранее представители РАН неоднократно высказывались о том, что национальный проект "Наука" необходимо вынести на широкое общественное обсуждение и что это до сих пор не было сделано.

"РАН и ведущие образовательные организации были интегрированы в процесс подготовки документа с самых первых шагов. Поэтому это не кулуарная работа и не чиновничий бюрократический документ. Этот документ уже сегодня учитывает мнение серьезного пула профессиональных экспертных организаций и прошел необходимое обсуждение на общественных площадках. Мы и дальше будем продолжать эту работу", - сказал министр.

Котюков назвал ключевые показатели верхнего уровня в национальном проекте.

"Первое, - мы должны войти в пятерку стран по результатам научных исследований. Два элемента мы сейчас держим в фокусе - это публикации по приоритетным областям науки и патентная активность. Второе - работать в России для исследователя должно стать престижно и комфортно. Поэтому мы ставим задачу расширить количество исследователей. У нас 35 тыс. человек за 6 лет должны прийти в эту сферу. И, безусловно, общие затраты на исследования и разработки. Российская экономика должна примерно в два раза нарастить за шесть лет. Эти цели едины и показатели, которые их характеризуют, четко увязаны один с другим", - сказал он.

О нацпроекте и форуме

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно- образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

Форум проводится в Сочи с 28 по 29 сентября совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), по поручению президента России Владимира Путина.