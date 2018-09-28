В Самарском университете создадут Российско-германский центр аддитивных технологий

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Российско-германский центр гибридных аддитивных технологий будет создан до конца этого года в Самарском национальном исследовательском университете. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе университета.

Аддитивные технологии позволяют "выпекать" лазером различные детали из металлического порошка на специальных 3D-принтерах.

"Российско-германский инжиниринговый центр будет создан в университете в декабре совместно с компанией SLM Solutions RUS, являющейся представительством немецкой компании SLM Solutions Group AG. На базе центра будет вестись подготовка магистров и переподготовка сотрудников предприятий в сфере аддитивных технологий", - сообщили в пресс-службе.

Центр объединит в единое информационное пространство результаты работ и услуги компаний - производителей порошковых композиций, а также предприятий, внедряющих аддитивные технологии. Кроме обучения, в центре будет вестись разработка технологий бионического дизайна и создания персонифицированных эндопротезов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году ученые Самарского университета спроектировали и изготовили на 3D-принтере из отечественного титанового порошка экспериментальный образец импланта позвонка шейного отдела позвоночника. Подобные импланты полностью соответствуют индивидуальным особенностям пациентов и в несколько раз дешевле импортных аналогов. В 2017 году ученые университета провели успешные испытания изготовленной на 3D-принтере камеры сгорания авиационного газотурбинного двигателя.