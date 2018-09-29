Минобрнауки: кооперация с научными центрами ЕС обеспечит РФ мировое научное лидерство

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. России необходимо сотрудничество с европейскими научными центрами для достижения мирового лидерства в науке и технологиях, говорится в аналитической записке Министерства науки и высшего образования России, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Развитие научно-технологического потенциала является базой для модернизации экономики Российской Федерации. По многим направлениям выход на лидирующие позиции невозможен без тесной кооперации с европейскими научными центрами. В рамках такой кооперации обеспечивается доступ к уникальному оборудованию, подготовка высококвалифицированных специалистов и обмен передовым опытом", - говорится в материалах.

В то же время в материалах отмечается, что усиление научно-технического сотрудничества со странами - членами ЕС "не означает снижения темпов наращивания такого сотрудничества с другими приоритетными регионами и странами (страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, Северная и Латинская Америки)".

"В области научно-технического развития многовекторность политики и максимально тесное сотрудничество со всеми ведущими инновационными странами - единственно верная стратегия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Россия и Евросоюз планируют продлить соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанное 16 ноября 2000 года.