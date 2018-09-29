В Минобрнауки считают, что сеть научных мегаустановок появится в РФ в ближайшие 10-15 лет

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия в ближайшие 10-15 лет создаст сеть мегасайенс-установок, в работу на которых будут привлекаться ученые со всего мира. Об этом рассказал на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Россия вступила в мировую сеть проектов класса "мегасайенс". Решением правительственной комиссии было отобрано шесть проектов, как первая очередь для создания проектов мирового уровня <...> Предполагается, что в ближайшие 10-15 лет в России появится несколько крупных проектов, которые одной из своих задач ставят обеспечение связанности территорий и построения научно- исследовательской паутины по всей стране", - сказал Трубников.

В качестве примера он привел Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA (ионный ускорительный комплекс NICA, Nuclotron-based Ion Collider facility), а также Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Для того чтобы максимально эффективно организовать эту работу, было инициировано создание национальной сетевой инфраструктуры синхротронно- нейтронных исследований. Основным разработчиком этой программы стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

"Сейчас наша главная задача - не просто создать эти проекты на нашей территории, но и вовлечь в их создание и в их использование максимальное число зарубежных участников. Таким образом, мы выйдем на мировые рынки знаний и технологий, создадим в России точки роста интеллектуальных ресурсов. И конечно, самое главное, будем обладать уникальным набором информации и данных, не только получаемых на установках "мегасайенс" в РФ, но и зарубежных центрах", - сказал Трубников.

Установкой класса "мегасайенс" считается не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура, ориентированная на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках мира. Среди международных таких проектов, например, проект по созданию термоядерного реактора ИТЭР, Большой адронный коллайдер и ряд других.

О форуме

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.