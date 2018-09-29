РФФИ поддержит грантами исследования в области конвергентных технологий

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проведет в этом году конкурсы проектов ученых, проводящих исследования в области конвергентных и природоподобных технологий. Об этом сообщил на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий председатель совета РФФИ Владислав Панченко.

"Фонд выступил с инициативой и поддержит научные работы по становлению, выработке понимания того, что такое процесс конвергенции в современных технологиях <…> Так как без хорошей фундаментальной основы, без глубокого фундаментального знания нельзя построить ни мегаустановки, ни мегапроекты, ни меганауку. Никакое внедрение [конвергентных технологий] невозможно без хорошей фундаментальной основы", - сказал Панченко.

По данным Панченко, фонд в 2018 году проведет шесть таких конкурсов. На гранты фонда могут претендовать ученые, ведущие разработки в области фундаментальных основ конвергентных технологий, среди которых, например, исследования активности головного мозга и психического здоровья общества. "Это важная проблема. По статистике, 11% населения земного шара психически не здоровы", - пояснил Панченко.

Также на поддержку фонда могут рассчитывать исследования в области математических моделей и аддитивного производства, в том числе изготовления 3D-объектов, фундаментальных основ биофармацевтики и регенеративной биомедицины, разработки фундаментальной и прикладной научной платформы для создания интеллектуальных сенсорных и биомехатронных технологий (они необходимы, например, для реабилитации космонавтов, пациентов с тяжелыми повреждениями сенсорной системы) и др.

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.