Проект синхротрона во Владивостоке планируется завершить в течение двух месяцев

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН готовят физический проект синхротрона во Владивостоке и планируют завершить его в течение двух месяцев. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

"Сейчас активно обсуждается проект создания синхротрона на Дальнем Востоке, на острове Русский. По мере продвижения этого проекта мы готовим необходимые рассчеты, делаем все необходимое, чтобы физический проект этого синхротрона был доступен в ближайшие пару месяцев", - сказал Логачев.

Как сообщалось ранее, президент РАН Александр Сергеев высказал мнение, что строительство синхротрона во Владивостоке должно быть включено в национальный проект "Наука". В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году должен быть завершен первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайенс" "Источник синхротронного излучения 4-го поколения" (ИССИ-4) и Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и диагностики заболеваний.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проводится в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.