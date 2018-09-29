Около 2 млрд рублей потребуется на подготовку к строительству синхротрона в Новосибирске

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Около 2 млрд рублей из разных источников потребуется на следующие два года подготовки к строительству Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Новосибирске, первый транш планируется заложить в бюджет. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи директор Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

"Этот [первый] транш планируется заложить в бюджет. Из разных источников в первые два года нужно примерно по миллиарду рублей, может, чуть больше. Начиная с 2021 по 2024 год - ориентировочно 35 млрд", - сказал Логачев.

По словам Логачева, около 1 млрд понадобится на проектирование здания и инфраструктуры, еще 1 млрд - на создание нового оборудования и стендов. Он добавил, что готов концептуальный физический проект синхротрона вместе с технико-экономическим обоснованием, а также техзадание на проектирование здания. Как сообщалось ранее, начать строительство планируется в 2020 году.

Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Источник синхротронного излучения на базе ИЯФ СО РАН станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайенс" должен быть завершен к 2024 году в рамках нацпроекта "Наука".

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и диагностики заболеваний.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проводится в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.