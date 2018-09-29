Минобрнауки: нацпроект "Наука" призван развивать научно-производственную кооперацию

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Развитие всех форм научно-производственной кооперации, в результате которой научные исследования должны находить практическое применение, станет главной задачей национального проекта "Наука". Об этом замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская сообщила на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий" в Сочи в субботу.

"Нацпроект "Наука" содержит три основных федеральных проекта. Первый, главный проект, который мы последние пять лет активно готовим, - это научно-производственная кооперация. Это все формы сетевой поддержки, модернизации, все формы развития центров коллективного пользования, кластеров, Национальная технологическая инициатива, - все эти формы направлены на то, чтобы усилить ту самую кооперацию, о которой мы говорим", - сказала Боровская.

По ее словам, главная цель такой кооперации - обеспечить трансфер технологий, чтобы прикладные научные исследования могли применяться на практике, находить индустриальных партнеров.

"Мы хотим, чтобы у нас стали складываться вот эти модели, когда индустриальная компания ожидает заказ, знает, что с ним делать, понимает, как они могут его внедрять. Чтобы все-таки этот трансфер был. Потому что у нас есть Стратегия научно-технологического развития (принята в 2016 году - прим. ТАСС), и нам бы хотелось, чтобы она с полной силой могла заработать", - сказала Боровская.

О национальном проекте "Наука"

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта (ФП). В рамках ФП "Развитие научной и научно- производственной кооперации", за который в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 года по 2021 должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

В рамках ФП "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ", за который в Минобрнауки отвечает заместитель министра Алексей Медведев, к 2024 году должно быть обновлено 50% приборной базы ведущих научных организаций, должна вырасти доля внешних заказов и работ центров коллективного пользования до не менее 70% и оказана поддержка не менее 500 российским журналам для их включения и продвижения в международные базы данных.

В 2019 году должно быть обновлено 5% приборной базы, в 2020 году - 10%, в 2021 году - 20%, в 2022 году - 30%, в 2023 году - 40%, в 2024 году - 50%.

По второму проекту должны быть начаты международные научные исследования в Международном центре нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК (2020 год), исследования на Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов НИКА (2022 год). Также к 2024 году на российских уникальных научных установках должно быть проведено не менее пяти масштабных научных экспериментов мирового уровня.

По проекту "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", за который в Минобрнауки отвечает замминистра Марина Боровская, тысячи ученых должны получить грантовую поддержку.