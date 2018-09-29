Ученые к 2021 году проверят принципы работы ускорительного комплекса класса "мегасайенс"

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российские ученые намерены к 2021 году завершить проверку основных принципов уникальной отечественной установки класса "мегасайенс" "Супер С-Тау фабрика", которую планируют построить в новосибирском Институте ядерной физики Российской академии наук (ИЯФ РАН), сообщил ТАСС в директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи

"Мы фактически завершили концептуальный физический проект машины и детектора. Делаем ключевые элементы, прототипируем, готовимся к созданию стендовой базы, на которой мы бы проверили самые главные инновационные принципы, которые позволят получить колоссальную производительность на этой машине. Эта работа - проверка принципов на стенде - будет закончена в 2021 году, и к этому моменту надо готовить решение о старте этого проекта", - сказал Логачев.

"Супер С-Тау фабрика" - проект класса "мегасайенс", исследовательский ускорительный комплекс. Основной целью создания комплекса является изучение процессов рождения элементарных частиц, поиск так называемой новой физики, явлений находящихся за рамками Стандартной модели - теоретической модели, которая описывает взаимодействие всех элементарных частиц.

Как сообщалось ранее, запустить комплекс планируется в 2027-2028 годах, начать эксперименты - с 2029 года. Общая стоимость проекта составляет около 37 млрд рублей.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проводится в Сочи с 28 по 29 сентября в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и ООН по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.