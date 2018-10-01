Росатом будет развивать передовые проекты в цифровой области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Росатом будет развивать передовые цифровые проекты, в том числе в области интернета вещей, искусственного интеллекта и блокчейна для повышения эффективности своей работы. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий российской атомной госкорпорации Евгений Абакумов.

"Надо сосредоточиться на трех направлениях. Во-первых, наши ИТ-продукты должны помочь преодолеть междивизиональные барьеры. В-вторых, необходима интеграция общедивизиональных и общекорпоративных систем. В-третьих, мы ставим перед собой задачу шире внедрять технологии 4.0 - интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие - для повышения эффективности производственных процессов", - сказал он в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом".

По словам Абакумова, в России наблюдается явная нехватка специалистов в области цифровизации. "И если уж наша цель - стать лучшей цифровой компанией страны, то, конечно, нужно искать и привлекать талантливых спецов".

"Цифровые технологии, считают эксперты, в отличие от автоматизации, должны дать взрывной рост эффективности производства", - сказал Абакумов.