{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2018
Обновлено 

Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в терапии рака

Лауреатами премии стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё
Джеймс Эллисон EPA/CHRISTOPH SCHMIDT
Джеймс Эллисон
© EPA/CHRISTOPH SCHMIDT

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Тасуку Хондзё (Япония) и Джеймсу Эллисону (США) за их открытия в терапии рака.

"Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции", - объявил Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте Стокгольма.

Тасуку Хондзё родился в 1942 году в Киото, с 1988 года - профессор университета этого города. Джеймс Эллисон родился в 1948 году в США, в настоящее время является профессором университета в Хьюстоне. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

Теги
Нобелевская премия - 2018
Росатом будет развивать передовые проекты в цифровой области
В госкорпорации отметили, что в России наблюдается явная нехватка специалистов в области цифровизации
Читать полностью