Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в терапии рака

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена Тасуку Хондзё (Япония) и Джеймсу Эллисону (США) за их открытия в терапии рака.

"Премией 2018 года в области физиологии и медицины награждаются Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за их открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции", - объявил Нобелевский комитет по медицине при Каролинском институте Стокгольма.

Тасуку Хондзё родился в 1942 году в Киото, с 1988 года - профессор университета этого города. Джеймс Эллисон родился в 1948 году в США, в настоящее время является профессором университета в Хьюстоне. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.