Нобелевский лауреат из Японии хочет продолжать работу, чтобы спасти больше людей от рака

ТОКИО, 1 октября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японский ученый Тасуку Хондзё, которому в понедельник была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины за открытия в терапии рака, намерен продолжать свои исследования, чтобы вылечить еще больше людей от этого заболевания. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киотском университете, где преподает.

"Я очень рад получить Нобелевскую премию, это очень большая честь. Я благодарен своим коллегам по исследованию и всем, кто оказывал мне поддержку, в первую очередь моей семье", - сказал он.

"Открытие в 1992 году белка PD-1 и последовавшие за этим фундаментальные исследования привели к появлению нового метода лечения рака. Иногда люди говорят мне, что благодаря моему исследованию им удалось справиться с тяжелой болезнью. В такие моменты я понимаю, что в моей работе действительно есть смысл", - добавил Хондзё.

Он также отметил, что намерен "продолжать свое исследование, чтобы спасти еще больше пациентов с раком". "Поскольку ученые по всему миру ведут активную работу, я надеюсь, что лечение [рака] продвинется еще дальше", - сказал японец. Новость о присуждении премии он застал в аудитории со студентами, с которыми обсуждал в этот момент их доклады.

Помимо Хондзё награды также был удостоен Джеймс Эллисон из США. Работы ученых создали основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, они являются новой вехой в борьбе со злокачественными опухолями, считает Нобелевский комитет.

Тасуку Хондзё родился в 1942 году в Киото, а в 1966 году закончил медицинский факультет Киотского университета, который считается одним из самых престижных в Японии. После получения докторской степени он несколько лет работал в качестве приглашенного специалиста на факультете эмбриологии в Институте Карнеги в Вашингтоне. С 1988 года - профессор Киотского университета.