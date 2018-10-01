Археологи в Крыму обнаружили статуэтку с изображением бога молчания Гарпократа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Археологи в Крыму обнаружили костяную статуэтку с изображением бога молчания Гарпократа, датируемую I в. до н. э., сообщила в понедельник пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского.

Гарпократ в верованиях греков и римлян считался богом молчания. В эллинистической Греции и Риме он являлся интерпретацией египетского бога Гора, возникшей из-за неверного истолкования статуй египетской богини Исиды, рядом с которой часто был изображен ее сын Гор в виде мальчика с пальцем у рта или во рту.

"До сих пор подобных предметов в Крыму не находили. Известные науке данные относительно этого бога [Гарпократа] уводят к египетской культуре, и на крымской территории его изображение не было распространено", - приводятся в сообщении слова директора Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского Александра Айбабина.

Отмечается, что на найденном костяном предмете с многофигурной рельефной круговой композицией изображен обнаженный бог молчания Гарпократ с рогом изобилия, а также два сатира с атрибутами и гусь. Статуэтку обнаружили в ходе раскопок древнего города Тиритака, расположенного в южной части современной Керчи. После обработки статуэтки она будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Исследования проводились Боспорской археологической экспедицией Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского и Центра археологических исследований фонда "Деметра".

Археологи, в частности, исследовали северную крепостную стену античного города, которая во второй половине IV - начале III вв. до н. э. служила мощным оборонительным сооружением. В ходе раскопок открыты постройки VI-I вв. до н. э. Кроме статуэтки с изображением Гарпократа, также найдены амфоры, керамическая посуда, бронзовые монеты.