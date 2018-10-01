Эксперт: Нобелевскую премию присудили пионеру иммунотерапии

"Работа Джеймса Эллисона привела к созданию первого медицинского препарата, который обеспечивает полную ремиссию у пациентов со злокачественными опухолями, - отметил он. - Этот первый препарат для иммунотерапии во многих случаях обеспечивает пациентам продление жизни".

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Исследование, за которое ученый Джеймс Эллисон удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины, "фактически привело к возникновению иммунотерапии". Об этом рассказал в понедельник в интервью агентству Associated Press руководитель Американского общества изучения раковых заболеваний Отис Броули.

Как сообщило агентство, сам Эллисон подчеркнул, что основная цель его исследования состояла не в исследовании ракового заболевания, а в том, чтобы "разобраться в биологии Т-клеток (обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены - прим. ТАСС), которые перемещаются по всему человеческому организму и обеспечивают его защиту". Он отметил роль в исследованиях сотрудников Онкологического центра М.Д. Андерсона в Хьюстоне, Калифорнийского университета и Центра исследований раковых заболеваний имени Кеттеринга.

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины присуждена в понедельник Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Эллисон изучал протеин, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё, работая одновременно с ним, открыл наличие протеина в иммунных клетках.

Джеймс Эллисон родился в 1948 году в США. В настоящее время является профессором Техасского университета и заведует кафедрой иммунологии в Онкологическом центре М.Д. Андерсона в Хьюстоне, штат Техас.