Эксперт: работы нобелевских лауреатов по медицине расширили возможности в терапии рака

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исследования нобелевских лауреатов 2018 года по медицине - колоссальный шаг к расширению возможностей одного из видов терапии рака, таргетной терапии. Об этом заявил журналистам генеральный директор Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины в понедельник была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.
Работы ученых создают основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, они являются новой вехой в борьбе со злокачественными опухолями, считает Нобелевский комитет. "Мы еще не знаем всей глубины [исследования]. Не найдет ли опухоль другого механизма защиты? Но это, безусловно, колоссальный шаг к расширению возможностей таргетной терапии", - пояснил Каприн.
По его данным, каждый день на планете выявляется 27 тысяч новых случаев заболевания раком. И сложность ситуации заключается не только в том, что заболевших много, но и в том, что лечить их крайне трудно.
"В чем самая большая проблема? Опухоль в ряде случаев "закрывается" и не позволяет организму понять, где чужеродная клетка. Уничтожение клетки блокируется специфическими белками, располагающимися на Т-лимфоцитах. Именно они обеспечивают сопротивление чужеродной клетке", - сказал Каприн.
Изучением этих белков, расположенных на поверхности Т-лифоцитов, в течение 20 лет независимо друг от друга занимались Эллисон и Хондзё. Ученым удалось разработать методику лечения рака, основанную на нейтрализации белков, замедляющих работу иммунной системы организма. В результате борьба организма с чужеродными клетками активируется.
Статистика ВОЗ
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак занимает вторую строчку в списке основных причин смерти на планете. В 2015 году от онкологических заболеваний умерли 8,8 млн человек. По количеству летальных случаев лидирует рак легких, следом за ним расположились онкозаболевания печени, кишечника и желудка, рак молочной железы занимает пятое место.