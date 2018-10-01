Эксперт: работы нобелевских лауреатов по медицине расширили возможности в терапии рака

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины в понедельник была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исследования нобелевских лауреатов 2018 года по медицине - колоссальный шаг к расширению возможностей одного из видов терапии рака, таргетной терапии. Об этом заявил журналистам генеральный директор Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

Работы ученых создают основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, они являются новой вехой в борьбе со злокачественными опухолями, считает Нобелевский комитет. "Мы еще не знаем всей глубины [исследования]. Не найдет ли опухоль другого механизма защиты? Но это, безусловно, колоссальный шаг к расширению возможностей таргетной терапии", - пояснил Каприн.

По его данным, каждый день на планете выявляется 27 тысяч новых случаев заболевания раком. И сложность ситуации заключается не только в том, что заболевших много, но и в том, что лечить их крайне трудно.

"В чем самая большая проблема? Опухоль в ряде случаев "закрывается" и не позволяет организму понять, где чужеродная клетка. Уничтожение клетки блокируется специфическими белками, располагающимися на Т-лимфоцитах. Именно они обеспечивают сопротивление чужеродной клетке", - сказал Каприн.

Изучением этих белков, расположенных на поверхности Т-лифоцитов, в течение 20 лет независимо друг от друга занимались Эллисон и Хондзё. Ученым удалось разработать методику лечения рака, основанную на нейтрализации белков, замедляющих работу иммунной системы организма. В результате борьба организма с чужеродными клетками активируется.

Статистика ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак занимает вторую строчку в списке основных причин смерти на планете. В 2015 году от онкологических заболеваний умерли 8,8 млн человек. По количеству летальных случаев лидирует рак легких, следом за ним расположились онкозаболевания печени, кишечника и желудка, рак молочной железы занимает пятое место.