Ученый: работы нобелевских лауреатов-2018 стали основой для разработки лекарств от рака

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Лекарства, разработка которых велась на основе открытий нобелевских лауреатов по медицине 2018 года, уже показали свою эффективность в лечении онкологических заболеваний.

Об этом сообщил ТАСС академик, заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Сергей Недоспасов.

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины в понедельник была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Работы обоих ученых создают основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, считает Нобелевский комитет.

"Лекарства, которые основаны на открытиях сегодняшних лауреатов, уже хорошо известны онкологам. На Западе давно закончены разнообразные клинические испытания, которые показали их эффективность и как монотерапия, и - это главное для практической онкологии - в комбинациями с другими методами и лекарствами", - пояснил Недоспасов.

По его словам, пока не все онкологические больные имеют доступ к этим лекарствам, в том числе и из-за их высокой стоимости. "Некоторые российские компании разрабатывают аналоги этих лекарств, основанных на фундаментальных открытиях зарубежных ученых", - отметил ученый.