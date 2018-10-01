РАН: работы Эллисона и Хондзё являются одними из самых применяемых в практической медицине

Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины в понедельник была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за их открытия в терапии рака. Ученые разработали методику лечения рака посредством замедления действия тормозных механизмов иммунной системы. Работы обоих ученых создают основу для новых подходов в лечении раковых заболеваний, они являются новой вехой в борьбе со злокачественными опухолями.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Исследования, за которые была вручена Нобелевская премия 2018 года в области физиологии и медицины, - одни из самых применяемых в практической медицине среди подобных фундаментальных научных работ. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), член отделения медицинских наук РАН Владимир Чехонин.

"Нобелевский комитет присуждает не первую премию за исследования в области онкологии, но эта работа наиболее мощная, ориентированная на взаимодействие фундаментальной науки и прикладных изысканий. А также в плане трансляции достижений, то есть внедрения фундаментальной науки в практику, в практическую медицину. По сути, они сделали очень серьезный шаг - открыли механизмы, предположили свою стратегию решения той проблемы, которая возникает в организме при опухолевом росте, и показали, что этот вариант решения соответствует тому, чтобы создать новый класс лекарственных препаратов", - сказал Чехонин.

По его словам, открытие Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзё гениальное. Но они шли к нему не один год - работать в этой области ученые начали в двух центрах (в США и Японии) в середине 1980-х. Им удалось создать, по сути, предпосылки для разработки нового класса лекарственных препаратов на основе антител к целому ряду белков, деятельность которых снижает защитные свойства лимфоцитов. Применение этих лекарственных препаратов на основе антител возвращает эти свойства пораженным раком клеткам.

"Решена очень серьезная фундаментальная задача, которая показала роль этих белков в патогенезе опухоли, а также создала предпосылки для развития новых классов лекарственных препаратов. На их основе, например, создан препарат, применяемый при лечении метастазов меланомы, одной из самых злокачественных опухолей. И применение этих препаратов реально помогает людям, которые имеют подобные заболевания", - пояснил академик.

Вице-президент РАН добавил, что сейчас научные группы двух нобелевских лауреатов работают в направлении поиска новых механизмов патогенеза опухоли и создания на основе открытия определенных звеньев этих механизмов новых лекарственных препаратов. "В России также ведутся разработки подобных лекарств - и частными компаниями, и в исследовательских институтах. Это требует очень серьезного подхода, как в аспекте фундаментальных изысканий, так и в разработке системы внедрения этих фундаментальных разработок в практическую медицину", - пояснил Чехонин.