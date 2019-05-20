Килограмму дали новое определение. Чем плоха драгоценная гиря в Палате мер и весов?

О том, что мы принимаем за единицу при измерении протяженности в пространстве и времени, массы, силы тока, температуры, яркости и количества вещества, говорит система СИ (от фр. Système international, то есть "международная система"). Рассказ о системе СИ, которой пользуются почти все люди на планете (исключая упрямых американцев, британцев и население Мьянмы) и строго все ученые, начинается не со случая в лаборатории, а с событий совсем другого масштаба — Французской революции. Воспользовавшись ею, французские же ученые устроили революцию в системе физических единиц.

Килограмм должен был быть массой кубического дециметра (литра) воды, но от этого определения отказались практически сразу, поскольку воспроизвести точное взвешивание литра воды при температуре ноль градусов оказалось проблематичным. До самого последнего времени килограммом была платино-иридиевая гиря, с которой для национальных метрологических организаций делали специальные копии, — и, строго говоря, мы пользовались ею до этого дня, ничем не отличаясь в этом от древних греков или ассирийцев, использовавших в качестве эталонов веса гирьки.

Новый килограмм определяется через постоянную Планка, фундаментальную физическую константу. Килограмм, как гласит новый документ, должен оказаться точно таким, чтобы постоянная Планка составила ровно 6,626069 х 10 в степени –34 джоуля на секунду. А джоули, единицы энергии, в свою очередь выводятся через комбинацию килограмма, метра и секунды.