Академия наук США раскритиковала нарушение Вашингтоном Соглашения об утилизации плутония

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Национальная академия наук США подвергла резкой критике несоблюдение властями страны Соглашения об утилизации плутония (СОУП) с Россией. Об этом говорится в опубликованном докладе научной организации. В документе отмечается, что Конгресс США попросил академию дать свою оценку действиям вашингтонской администрации.

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на то, что соглашение и протоколы к нему вступили в силу в 2011 году, Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США "лишь в незначительном масштабе продемонстрировало" выполнение российско-американских договоренностей. Ученые подчеркивают, что хранилище радиоактивных отходов в Карлсбаде (штат Нью-Мексико), где Вашингтон собрался держать 34 т разбавленного плутония, "обладает недостаточными возможностями" для утилизации радиоактивных отходов, что является "одним из нескольких препятствий" к выполнению СОУП.

В то время как НУЯБ заявляет, что выбранный им процесс утилизации плутония "отвечает условиям СОУП", на деле, выяснили в академии, он "не является тем методом, который бы соответствовал в настоящее время требованиям СОУП". По словам авторов работы, "существенные задержки с выполнением графика работ и перерасход средств привели к отмене в этом году" строительства завода в Саванна-Ривер, утилизация плутония на котором производилась бы утвержденным изначально обеими сторонами методом. Ученые также посоветовали властям изучить возможное воздействие хранения такого большого объема радиоактивных отходов в штате Нью-Мексико на здоровье проживающих в этом регионе американцев и местную экосистему.

История вопроса

Речь идет о выполнении российско-американского межправительственного соглашения от 2000 года об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. В 2010 году стороны подписали протокол к этой договоренности, закрепляющий объемы (по 34 т) и способ утилизации (переработка в МОКС-топливо для атомных электростанций с последующим сжиганием в реакторах). В этих целях Россия и США должны были построить специальные предприятия, на которых бы происходила переработка излишков оружейного плутония в МОКС-топливо. Москва свою часть договоренности выполнила.

Вашингтон с начала 2014 года стал предпринимать попытки уйти от реализации соглашения утвержденным методом. Сооружение завода по выпуску МОКС-топлива в Саванна-Ривер, которое тянулось с 2007 года, было фактически приостановлено. США пришли к выводу, что этот проект окажется гораздо более дорогостоящим, чем изначально считалось. В связи с этим НУЯБ решило разбавлять плутоний ингибиторами и держать его в таком виде в специальных контейнерах в хранилище радиоактивных отходов в Карлсбаде (штат Нью-Мексико).

На несоблюдение США обязательств по соглашению указал в апреле 2016 года президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года он подписал закон о приостановке действия российско-американского соглашения об утилизации излишков плутония.