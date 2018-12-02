Китайские ученые исследовали млекопитающего паука

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Группа ученых из Академии наук Китая провела подробные исследования прыгающего паука Toxeus Magnus, который обитает в Юго-Восточной Азии, способен вырабатывать питательное молоко для обеспечения пропитания молодых особей и с виду напоминает муравья. Об этом сообщила в воскресенье газета China Daily.

"Анализ показал, что они занимаются кормлением аналогично тому, как это происходит у млекопитающих. К тому же в данном случае родители заботятся о взрослом потомстве, что свидетельствует о соответствующей особенности в эволюции, возникшей уже у беспозвоночных", - отметил сотрудник Ботанического сада тропической растительности Сишуанбаньна-Дайского автономного района (Юго-Западный Китай) Чэнь Чжаньци.

По его словам, последние исследования позволяют полностью пересмотреть устоявшееся мнение о "попечительских родительских функциях" в животном мире. Ученый также напомнил, что на беспозвоночных приходится до 95% представителей фауны нашей планеты.

Китайские специалисты обнаружили любопытную деталь: по достижении "совершеннолетия" после 40 дней с момента появления на свет женские особи Toxeus Magnus остаются в гнезде матери, в то время как возмужавших детенышей мужского пола самки прогоняют. Это оказалось важной деталью исследования, так как до недавнего времени считалось, что материнская опека в отношении уже взрослых детенышей обычно существует только среди млекопитающих с большой продолжительностью жизни, например, у слона или человека.

Ученые КНР проанализировали около 20 мест обитания Toxeus Magnus, изучив поведение почти 190 особей. В итоге они выявили еще одну немаловажную особенность: выживаемость пауков оказалась напрямую связана с интенсивностью опеки матери и подпиткой ее молоком в молодом возрасте. Эксперимент показал, что отделение потомства от родительницы через 20 дней вместо 40 приводит к повышению смертности среди молодых паучков почти на 50%. Наиболее живучими же оказались те, кто провел с матерью больше всего времени.