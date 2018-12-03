Саратовские ученые создали не имеющий аналогов комплекс для лечения зубов и десен

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Саратовские ученые создали не имеющий аналогов в мире комплекс, который помогает врачам быстро и без осложнений лечить болезни зубов и десен, рассказал ТАСС в понедельник официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

"Речь об инновационном комплексе аппаратов, которые с помощью излучений и создания вакуума уменьшают мышечную боль и отеки, нормализуют работу внутренних органов. Все это помогает быстрее и эффективные излечивать болезни зубов и десен, в том числе, пародонтит, переломы челюсти или [осложнения] при имплантации зубов. Основным преимуществом комплекса является сокращение числа осложнений и ускорение сроков лечения", - сказал Комаров.

Он уточнил, что всего в комплекс входят пять аппаратов. Авторами разработки являются сотрудники саратовского предприятия ООО "Трима" совместно с учеными Саратовского государственного медицинского университета им. Разумовского Минздрава России.

"Данный комплекс упрощает работу врачей и жизнь пациентов и, при этом, не имеет аналогов в мире. А потому им уже заинтересовались не только в клиниках России, но и в медицинских учреждениях Казахстана, Узбекистана и Белоруссии", - добавил Комаров.

Собеседник агентства отметил, что все аппараты, входящие в комплекс, прошли регистрацию в Росздравнадзоре. Комплекс уже запущен в серию на базе саратовского предприятия.