Пермские ученые создали программу для помощи судьям в вынесении приговоров

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали компьютерную программу "Лазер", способную помочь судьям быстрее и качественнее писать мотивировочную часть решения по делу. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе вуза.

"Профессор кафедры теории и истории государства и права Сергей Поляков и студент четвертого курса механико-математического факультета Игорь Гилев разрабатывают алгоритм, с помощью которого судьи будут двигаться строго по стадиям судебного разбирательства, смогут последовательно фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон. После этого программа создаст текст мотивировочного решения", - сообщили в университете.

По данным вуза, "Лазер" не только сможет ускорить процесс создания мотивировочной части решения, но и повысить точность этой работы. "В российской судебной практике у этой программы аналогов нет", - отметили в вузе.

"Право, как и информатика, подчиняется алгоритмам. У алгоритмов есть главное требование - только выполнив один шаг можно приступить к следующему. Как раз это свойство не должно позволить судье сознательно или по профессиональной неграмотности уйти с логического и нравственного пути в стихию произвола", - передали слова доктора юридических наук Сергея Полякова в пресс-службе ПГНИУ. По его словам, программа "Лазер", при правильном заполнении всех форм практически сразу генерирует мотивировочное решение.

В свою очередь в Пермском краевом суде ТАСС пояснили, что, несмотря на ежегодно увеличивающееся количество рассматриваемых судами Пермского края дел, "использование программного обеспечения для вынесения мотивировочной части судебного решения в автоматическом или полуавтоматическом режиме не представляется возможным". "Судья в процессе судопроизводства, оценив доказательства по делу, <…> осуществляет выбор подлежащих применению в конкретном деле норм, дает собственное их толкование <…> и принимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. <…> Регламентация деятельности по осуществлению правосудия в соответствии с какими-либо алгоритмами или критериями, не основанными на законе, не только не будет способствовать совершенствованию правоприменительной практики, но и может повлечь нарушение принципа независимости судей", - сообщил председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов.

Тем не менее, рабочую версию "Лазера" уже презентовали на девятом Пермском конгрессе ученых-юристов. А запустить программы в юридическую практику создатели планируют в 2020 году.