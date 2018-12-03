Пулковская обсерватория направила руководству РАН план переноса наблюдений из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Руководство Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН (ГАО РАН) передало в Отделение физических наук РАН план переноса наблюдений из Петербурга в другие регионы РФ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГАО.

В июне президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный - в течение пяти лет - перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых ГАО РАН, из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях.

"Проект плана перевода наблюдательных программ с пулковской базы на внешние наблюдательные площадки с благоприятным астроклиматом направлен в Отделение физических наук (РАН)", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, концепцией предлагается, в частности, провести оценку возможностей Кисловодской горной астрономической станции. После того, как Отделение физических наук даст свое заключение, проект должен будет рассмотреть ученый совет ГАО РАН.

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Она находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба. В частности, широкую общественную дискуссию вызвал проект застройки территории вокруг ГАО жильем.