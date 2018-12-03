Ученые заявили о новых случаях регистрации гравитационных волн из-за слияния черных дыр

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители научных коллабораций LIGO и Virgo объявили о четырех новых случаях регистрации гравитационных волн, вызванных слиянием черных дыр. В исследованиях приняли участие российские ученые. Результаты исследований опубликованы в понедельник в двух научных работах в arXiv, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"К настоящему времени два детектора коллаборации LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и европейский детектор гравитационных волн Virgo достоверно обнаружили гравитационные волны от 10 событий, вызванных слиянием черных дыр и от одного, вызванного слиянием нейтронных звезд. О шести событиях, вызванных слияниями двойных черных дыр, сообщалось ранее, о четырех новых регистрациях гравитационных волн от таких источников объявлено впервые", - говорится в сообщении.

В международном научном проекте приняли участие два российских коллектива - представители физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН, Нижний Новгород). "Гравитационно-волновая астрономия стала реальностью. Сейчас исследования ученых Московского университета, участвующих в коллаборации LIGO, сфокусированы на повышении чувствительности детекторов для того, чтобы значительно увеличить частоту регистрации гравитационных волн", - отмечает профессор физического факультета МГУ Валерий Митрофанов, чьи слова приводятся в сообщении.

Старт следующего цикла научных наблюдений детекторов LIGO и Virgo ожидается в начале 2019 года, сообщает пресс-служба МГУ со ссылкой на профессора физического факультета МГУ Фарита Халили. "Предполагается, что в этом цикле в них для повышения чувствительности будет использован квантовый "сжатый свет". Это будет первое использование в гравитационно-волновых детекторах квантовых технологий, разработкой которых в частности занимается группа Московского университета", - сказал Халиди.

Авторы исследования опубликовали каталог всех зарегистрированных на сегодня гравитационно-волновых событий, результаты научной работы также были представлены на конференции по гравитационно-волновой физике и астрономии, которая прошла 1 декабря в США.

О коллаборации ученых

В международном научном проекте LIGO-LSC (LIGO Scientific Collaboration) участвуют более 1200 ученых из 100 институтов мира. Исследования российских ученых, представляющих в коллаборации МГУ и ИПФ РАН, поддержаны грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским научным фондом (РНФ).

Первый цикл наблюдений длился с 12 сентября 2015 года по 19 января 2016 года. Тогда ученым удалось обнаружить гравитационные волны от трех слияний двойных черных дыр. Второй цикл исследований прошел с 30 ноября 2016 по 25 августа 2017. За это время ученые зарегистрировали одно слияние двойных нейтронных звезд и еще семь слияний двойных черных дыр.