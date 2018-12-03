В Нижегородской области откроют управляющую компанию для подготовки к созданию НОЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил организовать управляющую компанию, которая займется подготовкой к созданию в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках нацпроекта "Наука", разрабатываемого в соответствии с майским указом президента РФ. Об этом губернатор сообщил в понедельник на совещании по включению региона в национальный проект "Наука".

Согласно майскому указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно- образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

"Нам никто не запрещает создавать НОЦ уже сейчас по инициативе как бизнеса, так и научных организаций, и области. Поэтому было принято решение организовать управляющую компанию", - сказал Никитин после совещания.

По словам главы региона, управляющая компания - это некоммерческая структура, задачей которой станет формирование кадрового резерва для НОЦ, перечней научных и производственных площадок, а также конкретного техзадания, которое должны будут сформировать представители бизнеса для реализации научным сообществом. На работу управляющей компании в декабре 2018 года, а также в 2019 году будет выделено по 10 млн рублей, уточнил Никитин.

"Те идеи, которые идут от правительства Нижегородской области, очень важны для страны в плане развития науки и технологий <...> Сейчас очень важно взять инициативу в свои руки и предложить нечто большее, чем предлагают другие", - подчеркнул президент РАН Александр Сергеев, принимавший участие в совещании.

Также в мероприятии участвовали представители ГК "Росатом", ГК "Ростех", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОАО "Военно-промышленная компания", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ведущих образовательных учреждений высшего образования, институтов РАН Нижегородской области. По словам Сергеева, предполагается, что в 2019 году по нацпроекту будет создано несколько научно-образовательных центров, главной задачей которых станет налаживание тесных контактов между бизнесом, научным сообществом и образованием.