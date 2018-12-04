Крупнейший в мире ускоритель частиц остановили в ЦЕРН до 2021 года для модернизации

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила 3 декабря исследования на крупнейшем в мире ускорителе частиц - Большом адронном коллайдере (БАК). Перерыв, который продлится до 2021 года, позволит провести крупную модернизацию.

Результаты превзошли ожидания

Продолжавшийся с 2015 года период экспериментов увенчался результатами, "превзошедшими ожидания", сообщила пресс-служба ЦЕРН на своем сайте. При энергии 13 тераэлектронвольт (ТэВ) было осуществлено в общей сложности 16 млн столкновений между протонами. Кроме того, значительные научные данные удалось получить во время эксперимента по столкновению ядер атомов свинца при энергии 5,02 ТэВ. Общий объем полученных учеными сведений превышает 300 петабайт, что эквивалентно беспрерывному потоку видеоинформации на протяжении 1000 лет.

Этот второй после начала экспериментов на БАК в 2010 году этап исследований директор сектора ускорителей и технологий ЦЕРН Фередерик Бордри расценил как "впечатляющий". "Мы смогли превзойти поставленные задачи и ожидания, получив в пять раз больше данных, чем во время первого этапа, работая на беспрецедентной энергии в 13 ТэВ", - отметил он. Начавшийся перерыв позволит подготовить ускоритель "к еще большему числу столкновений на запланированной энергиии в 14 ТэВ".

В свою очередь генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти напомнила, что "в дополнение ко многим другим прекрасным результатам, полученным за последние несколько лет, эксперименты на БАК позволили добиться огромного продвижения в понимании свойств бозона Хиггса". Она пояснила, что бозон Хиггса, обнаруженный в результате серии экспериментов в 2012 году, это "особенная частица, очень отличающаяся от других наблюдавшихся до сих пор элементарных частиц", и ее свойства могут послужить для ученых индикатором "физики за пределами Стандартной модели".

Новый старт в 2021 году

На протяжении трех последних лет специалисты ЦЕРН изучали, в частности, распад бозона Хиггса, включая его распад на боттом-кварки (b-кварки). Научные коллаборации ATLAS и CMS провели эксперименты, позволившие провести самое точное на настоящий момент измерение массы бозона Хиггса. Кроме того, за минувшие три года были открыты "новые экзотические частицы", в частности, пентакварки, отмечает пресс-служба ЦЕРН.

Во время перерыва "весь ускорительный комплекс и детекторы будут усилены и модернизированы для следующего этапа экспериментов на БАК, начинающегося в 2021 году". Будут также продолжены начавшиеся в июне нынешнего года работы по модернизации с целью увеличения числа столкновений частиц. Речь идет о создании "Большого адронного коллайдера высокой светимости" (High-Luminocity Large Hadron Collider). Если сейчас ускоритель способен обеспечивать до миллиарда столкновений между протонами в секунду, то после модернизации интенсивность столкновений - физики называют это явление "светимостью" - увеличится, в пять-семь раз, что позволит в 2026-2036 годах получить в 10 раз больше научных данных.

Европейская организация по ядерным исследованиям, созданная 1954 году, - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Ученые ЦЕРН сделали ряд крупных открытий. Они обнаружили бозон Хиггса, W- и Z-бозоны, впервые получили атом антиводорода.