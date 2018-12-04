Ученые из Гарварда изучат находки из погребения бронзового века в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) изучат находки, относящиеся к бронзовому веку, сделанные красноярскими археологами при раскопках захоронения в Енисейске. Об этом ТАСС рассказал представитель "Красноярской геоархеологии" Данил Лысенко.

Археологические раскопки в Енисейске, старейшем городе Восточной Сибири, велись в 2013-2018 годах в рамках подготовки к 400-летнему юбилею, который будет отмечаться там через год. Столь масштабные работы проводились впервые на этой территории, остававшейся до сих пор, по словам ученых, "белым пятном" для археологии.

"На территории типографии [купца Дементьева] в захоронении дорусского периода обнаружены предметы раннего бронзового века: бронзовые нож, шило, иголка. Это первое подобное захоронение, выявленное в Енисейске. В рамках международного сотрудничества материалы переданы для изучения в Гарвард", - сказал собеседник агентства.

Лысенко не стал выдвигать предположений относительно того, к какой археологической культуре можно отнести захоронение - предметы могли быть в обиходе людей длительное время. "Без анализов говорить об этом пока рано", - подчеркнул он.

Енисейск основан в 1619 году русскими первопроходцами на левом берегу Енисея. Город входит в список из 41 исторического поселения России. Енисейск является единственным в крае населенным пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX-XX веков. Указом президента РФ празднование 400-летнего юбилея Енисейска в 2019 году включено в список федеральных мероприятий.