Минобрнауки: количество научных публикаций в России выросло за пять лет почти в два раза

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество публикаций, подготовленных российскими учеными в течение последних пяти лет, выросло почти вдвое. Однако таких темпов роста достаточно только для того, чтобы удержаться на прежней позиции в рейтинге стран по уровню развития научных исследований, заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в интервью телеканалу НТВ.

"Мы сейчас приступаем к более масштабной задаче, которая была определена при разработке национального проекта в сфере науки: по выходу России в пятерку стран по уровню развития научных исследований и разработок. Мы редко говорим о наших успехах в прошлый период, но мы должны понимать, что количество публикаций, которые подготовили российские ученые за последние пять лет, выросло практически в два раза. Все это позволило России только удержать то место, которое она занимала в общем рейтинге, а сейчас мы хотим примерно в два раза улучшить наше место в нем", - сказал Котюков.

Согласно поручениям президента Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.