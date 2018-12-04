Астрономы не подтвердили вывод аналитиков Saxo Bank об ущербе экономике от солнечной бури

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Российские астрономы скептически отнеслись к прогнозу аналитиков датского банка, заявивших об угрозах мировой экономике из-за сильной солнечной вспышки в 2019 году. Солнечная активность будет даже слабее, чем обычно, сообщил во вторник ТАСС эксперт в области физики Солнца, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

Ранее СМИ опубликовали прогноз аналитиков датского инвестиционного банка Saxo Bank, в котором эксперты оценили худший из возможных сценариев развития мировой экономики в 2019 году. В нем, в частности, говорилось, что с запуском 25-го цикла солнечной активности произойдет сильнейшая солнечная буря, которая уничтожит спутники со стороны Западного полушария. Это, в свою очередь, по оценке аналитиков, приведет к хаосу в зависимых от GPS сферах и убыткам почти $2 трлн.

"Сейчас заканчивается 24-й цикл солнечной активности, в 2019 году, видимо, активность будет очень низкая, никаких пятен, никаких вспышек на Солнце не прогнозируется. Где-то в 2020 году может быть помаленечку, потихонечку будет начинаться 25-й цикл. Это значит, что будут появляться какие-нибудь небольшие группы пятен, иногда маленькие и не очень сильные вспышки - все это на очень низком уровне", - сказал Язев.

Он добавил, что солнечная активность в любом случае не представляет большой опасности для современных спутников и систем геопозиционирования. Последний случай произошел в 2003 году - после мощной серии вспышек на Солнце началась сильная магнитная буря и на 10 минут подвисла система GPS. Однако к серьезным последствиям это не привело, а спутники с тех пор стали надежнее.

Мнение иркутского эксперта разделяет главный научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын. Он сообщил ТАСС, что вероятность катастрофической вспышки на Солнце, которую в Saxo Bank оценивают, как ненулевую, в наступающем году крайне мала.

"Что такое вероятность чуть больше нуля - это, к примеру, вероятность того, что незаряженное ружье выстрелит, в данном случае мы имеем дело с таким прогнозом. Мы находимся сейчас в минимуме солнечной активности, общее магнитное поле Солнца минимально за последние пару лет. Сейчас мы практически не видим пятна на Солнце - основные объекты солнечной активности. Иногда, конечно, очень редко, на беспятенном Солнце происходят корональные выбросы ускоренных частиц с поверхности нашей звезды, но во время минимальной активности они тоже не очень сильные", - рассказал ТАСС Наговицын.