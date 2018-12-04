Новые технологии переработки продуктов для Арктики обсудят на семинаре в Надыме

70 лет назад в СССР изобрели полупроводниковый компьютер. Почему у нас нет своей IBM?

4 декабря 1948-го в СССР была подана патентная заявка на полупроводниковую ЭВМ. Почему после войны страна лидировала в компьютерной гонке, а уже при Брежневе стала импортировать технологии?

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