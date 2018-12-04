Новые технологии переработки продуктов для Арктики обсудят на семинаре в Надыме

ТАСС, 4 декабря. Российские ученые обсудят новые технологии переработки продуктов традиционного питания коренного населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на семинаре, который пройдет в Надыме с участием экспертов из Москвы. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.
"В Надыме состоится научный семинар "Арктическая медицина, биология и экология", который объединит ученых, медицинских работников, представителей нефтегазового комплекса, коренных малочисленных народов Севера и органов власти. Семинар 5 декабря начнется с видеоконференции, где ученые центра и Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Москва) проинформируют о результатах работы и дадут рекомендации для принятия решений. Также участники обсудят вопросы применения новых технологий в переработки растительного и животного сырья Арктики, ресурсы и перспективы развития агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, семинар проводится с 2012 года, но в этом году он посвящен проблемам традиционного питания. "Это площадка для обсуждения результатов прикладных исследований для автономного округа", - уточнила собеседница агентства.
По словам заместителя директора Научного центра изучения Арктики, доктора медицинских наук Андрея Лобанова, на дискуссии участники сформируют "социальный заказ" на дальнейшие исследования. "Наши исследования показывают, что традиционное питание, включающее продукты оленеводства, рыболовства и ямальские дикоросы, является одним из главных показателей социального благополучия и здоровья населения округа. Отмечено положительное воздействие продуктов на механизмы предотвращения развития заболеваний органов кровообращения, дыхания и обмена веществ. Для сохранения традиционного рациона жителей тундры необходимы управленческие решения и экономические меры - об этом и будет вестись речь на семинаре", - добавили в пресс-службе.
По данным организаторов, отдельная программа также подготовлена для школьников. "В целях популяризации научной деятельности, повышения интереса и навыков научного поиска эксперты расскажут им об экспедициях и работе центра", - сказали в пресс-службе.
Научный центр изучения Арктики создан на Ямале в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.