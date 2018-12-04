"Сколково" представило в Кембридже платформу для создания лекарств нового поколения

МОСКВА, 4 декабря, /ТАСС/. Пять компаний Фонда "Сколково", победивших в акселерационной программе Startup Challenge 2018, представили свои разработки на международном медицинском форуме в Кембридже (Великобритания). Среди проектов, в частности, платформа для создания лекарств нового поколения и препараты от остеоартроза и рака, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда.

"Пять победителей акселерационной программы "АстраЗенека - Сколково" Startup Challenge 2018 представляют свои проекты на международном форуме "Медицина будущего" (International Future Healthcare Forum), который проходит 3-4 декабря в британском Кембридже", - говорится в сообщении.

По оценке председателя Фонда Аркадия Дворковича, участие в этом мероприятии дает биомедицинским командам из "Сколково" "уникальную возможность представить результаты своей научной деятельности индустриальному партнеру и открыть новые горизонты для сотрудничества на международном уровне".

Представленные проекты

Финалистами Startup Challenge 2018 стали компании Moltech, которая занимается разработкой инновационного лекарственного препарата для лечения остеоартроза и других дегенеративно-дистрофических и аутоиммунных заболеваний суставов, технологическая платформа для создания лекарств нового поколения от CRYSTA, стартап M-Discovery, ведущий разработку пептидного препарата, активирующего иммунную систему человека для борьбы с раком.

Также в форуме от "Сколково" участвуют компании Brain Beat, представившая неинвазивный глюкометр на базе оптической спектроскопии, и Microneedle Industrial, ведущая разработку биорастворимых микроигольных аппликаторов для безболезненной трансдермальной доставки вакцин и лекарственных компонентов в кожу.

"Мероприятие в Кембридже имеет прежде всего научное значение, однако в случае успеха участие в форуме поможет сколковским стартапам добиться успеха и в бизнесе", - сказала директор по акселерации кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково" Камила Зарубина, слова которой приводятся в сообщении.

О Startup Challenge 2018

Акселерационная программа Фонда "Сколково" и компании "АстраЗенека" была разработана для компаний, работающих в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ и почек, респираторных и аутоиммунных заболеваний. Программа стартовала в апреле. На первом этапе конкурса организаторы получили более 140 заявок, из которых были отобраны 30 финалистов: 15 заявителей по каждой номинации. В июле определилась пятерка победителей.

Научными партнерами акселерационной программы стали Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ). А инвестиционным консультантом при проведении экспертизы перспективных проектов в области фармацевтики и биомедицины стал венчурный фонд Primer Capital.