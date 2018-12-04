Новый максимум солнечной активности придется на 2022-2023 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Пик нового, 25-го по счету со времени начала наблюдений, цикла солнечной активности придется на 2022-2023 годы. Такой такой оценкой поделился с ТАСС главный научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

Ранее СМИ опубликовали прогноз аналитиков датского инвестиционного банка Saxo Bank, в котором эксперты оценили худший из возможных сценариев развития мировой экономики в 2019 году. В нем, в частности, говорилось, что с запуском 25-го цикла солнечной активности произойдет сильнейшая солнечная буря, которая уничтожит спутники со стороны Западного полушария. Это, в свою очередь, по оценке аналитиков, приведет к хаосу в зависимых от GPS сферах и убыткам почти $2 трлн.

"Что касается начала солнечного цикла, то он может начаться в 2019 году, но, скорее всего, все же в 2020 году. Но это будет только начало солнечного цикла и больших геомагнитных возмущений, вызванных солнечной активностью, ожидать не приходится. Максимум солнечного цикла, когда мощные вспышки на солнце действительно возможны, придется где-то на 2022-2023 год", - сказал ТАСС Наговицын.

Он отметил, что пока оценить мощность вспышек, которые ожидают землян через три-четыре года сложно, тем не менее, вероятность многомиллиардных убытков и глобальных катаклизмов, о которых говорят датские аналитики, ему представляется близкой к нулю.

"Если мы говорим о полярной авиации во время мощной вспышки, на полюсе, где геомагнитные воздействия сильнее, пилот может схватить годовую дозу радиации, под угрозой здоровье космонавта, если он окажется вне корабля во время прохода высокоскоростных частиц. Понятно, что могут выйти из строя некоторые спутники как большие, так и малые, однако глобальные катаклизмы, скорее всего, не произойдут", - пояснил ТАСС главный научный сотрудник Пулковской обсерватории.

Тем не менее, в случае наиболее сильных вспышек земная инфраструктура может пострадать и к этому необходимо быть готовыми как экстренным службам, так и обычным жителям. "За историю наблюдений было две-три очень мощных вспышки. Так, в 60-е годы XIX века во время такой мощной вспышки искрил телеграф, в XX веке солнечная вспышка оставила без света провинцию Квебек в Канаде на шесть часов", - отметил Наговицын.

О циклах солнечной активности

Периодичность солнечной активности была открыта астрономами в середине XIX века. Традиционно циклы называются 11-летними, они характеризуются сравнительно быстрым, происходящим за три-четыре года ростом солнечной активности и постепенным, длиной около семи лет, ее снижением.

Однако, как отметил Наговицын, солнечные циклы не подчинены строгому календарю, а их длина может варьировать от семи до семнадцати лет.