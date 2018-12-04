Рождественские лекции ведущих ученых РФ о тенденциях в науке пройдут в МИСиС в декабре

МОСКВА, 4 декабря, /ТАСС/. Цикл Рождественских лекций ведущих российских ученых о достижениях и тенденциях современной науки, в том числе о возобновляемых источниках энергии и новейших сплавах, пройдет в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в декабре. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано".
"В Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" с 5 по 20 декабря 2018 года пройдет цикл Рождественских лекций ведущих российских ученых о последних достижениях и тенденциях современной науки. Партнером акции является Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано", - говорится в сообщении Фонда, выступающего партнером мероприятия.
Рождественские лекции - проект, направленный на популяризацию науки. В ходе лекций ведущие российские ученые доступным языком и на ярких примерах расскажут широкой аудитории о том, как научные открытия и новые технологии влияют на повседневную жизнь.
Например, директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович расскажет, как изменится мировая энергетика к 2050 году, и возможны ли энергосистемы со 100%-й долей возобновляемых источников энергии. Размышлениями о том, что рациональнее - засекретить или опубликовать результаты научного открытия - на примере производства твердых сплавов и синтетических алмазов поделится директор по исследованиям и разработкам немецкой фирмы Element Six GmbH Игорь Коняшин.
Также с лекциями выступит руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, директор Геофизического центра Российской академии наук (РАН) Алексей Гвишиани и другие известные ученые.