Ученые за пять лет создадут экологическую стратегию освоения углеводородов в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые институтов Уральского отделения РАН (УрО РАН) за пять лет разработают экологическую стратегию освоения углеводородных месторождений в Арктике. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный научный специалист Института экологии растений и животных УрО РАН, член-корреспондент РАН Владимир Богданов.

"Семь институтов Уральского отделения объединились для реализации проекта "Экологическая стратегия освоения и использования углеводородов в Арктике". Итогом станут законодательно оформленные документы - долгосрочно и краткосрочно оформленные перспективы сохранения окружающей среды. Стратегия, которая будет создана за пять лет, станет основой для принятия решений, базой данных для использования государством и компаниями в своей деятельности, в том числе природоохранной", - сказал собеседник агентства.

По словам Богданова, в рамках исследовательского проекта предполагается развивать несколько направлений. "Сначала нужно понять роль естественных и антропогенных факторов в изменении природной среды. Потом мы должны понимать, как изменяется природная среда под действием этих факторов. Следующий шаг - это уже оценка воздействия при освоении и эксплуатации месторождений нефти и газа в Арктике на биологическое разнообразие", - добавил он.

Также он уточнил, что у институтов УрО РАН есть серьезные наработки, которые позволяют эффективно проводить рекультивацию почвенного покрова и водных биоресурсов. "Далее предстоит постоянный мониторинг состояния природной среды в местах добычи углеводородов а Арктике", - отметил Богданов.

Научные институты Уральского отделения РАН расположены на территории трех федеральных округов: Уральского, Приволжского и Северо-Западного. В них работают более 3 тыс. сотрудников. Институт экологии растений и животных УрО РАН является крупнейшим в регионе научно-исследовательским институтом эколого-биологического профиля.