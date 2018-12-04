Новую экспозицию о науке и технике открыли в Петропавловской крепости Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новую экспозицию, посвященную науке и технике, представили во вторник в Государственном музее истории (ГМИ) Санкт-Петербурга. В собрание, разместившееся в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, вошли несколько сотен предметов и приборов второй половины XVIII - конца XX веков, рассказала ТАСС старший научный сотрудник музея Валерия Деянова.

"Это постоянная экспозиция. Предметы, которые на ней представлены, - в основном, из нашего музейного фонда, который называется фонд науки и техники. Вообще в фонде всего 12 тыс. предметов, а на выставке у нас экспонируется 600 предметов. Они сгруппированы тематически и хронологически, а также по коллекционному принципу", - рассказала Деянова.

Идея создания экспозиции принадлежит хранителю фонда Владимиру Сырову, который на протяжении нескольких десятилетий занимался коллекционной работой. Как отметили в музее, именно благодаря его усилиям многие экспонаты сохранились до наших дней.

От часов до мотоцикла

Выставка разместилась в четырех залах. Большие разделы экспозиции посвящены механике, электромагнетизму и оптике. Так, в зале, посвященном механике, представлены пишущие и швейные машинки, часы, весы и вычислительные приборы. "Они у нас демонстрируют такую физическую тему, как простые механизмы", - рассказала собеседница агентства. В частности, посетителей знакомят с устройством рычажной системы, используемой в весах, а также с зубчатой передачей, на основе которой функционируют часы.

Также среди экспонатов - арифмометры, телефоны, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, бинокли, подзорные трубы, микроскопы, фотоаппараты, велосипеды, мотоцикл и многое другое. При этом отмечается, что большинство из них демонстрируется публике впервые. Вместе с тем, в каждом зале находятся по несколько интерактивных объектов, при помощи которых предметы показаны в действии - к примеру, с разными аудиоэффектами познакомят звуковые зеркала, а в оптическом зале показаны различные виды линз или их комплексы.

"Помимо того, что мы представляем музейные предметы, нам очень важно было показать, что эти все предметы бытовали у ленинградцев, у петербуржцев, а также что это продукция промышленных предприятий нашего города", - сказала Деянова. Часть выставки посвящена петербургским ученым, совершившим значительные открытия в научно-технической сфере, в их числе - выдающийся генетик, биолог и селекционер Николай Вавилов, а также знаменитый математик Пафнутий Чебышев.

"В музее каждый для себя найдет что-то интересное", - уверены в ГМИ. Специально для экспозиции Центром музейной педагогики подготовлены отдельные материалы как для семейной аудитории, так и для отдельных посетителей. Для юных гостей экспозиции разработаны интерактивные программы и квесты.