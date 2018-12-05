Геологи нашли в Арктике отпечатки теплолюбивых растений

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения (СО) РАН обнаружили на острове Сардах в Арктике уникальные отпечатки растений, характерных для теплых широт, - платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ИНГГ.

"В ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выехали за полярный круг на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23-2,5 млн лет) и четвертичных пород. В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией", - говорится в сообщении.

Ранее на острове Сардах обнаруживали только остатки хвойных деревьев, а также плоды американского серого ореха. В Арктике находили следы теплолюбивых растений в отложениях, сформированных 65-55 млн лет назад, но в более молодых отложениях - нет. "Отпечатки листьев широколиственных деревьев в данном регионе еще никто не обнаруживал - это действительно уникальная находка", - цитирует пресс-служба научного сотрудника ИНГГ СО РАН Ирину Хазину.

Возраст находок относится к периоду 23-11,6 млн лет назад, а наиболее подходящие условия для широколиственных растений были в Арктике около 16 млн лет назад. Найденные отпечатки позволят получить новую информацию о древнем климате региона.

"Чтобы по-новому взглянуть на древний климат и его изменения, нужно точнее определить возраст пород, содержащих уникальные находки и понять, почему растительность такого типа была распространена в столь высоких широтах. Считается, что в те времена материки уже занимали положение, близкое к современному", - отметил научный сотрудник института Леонид Хазин.

Ученые продолжат работу с находками, чтобы точнее установить их возраст - извлекут из них пыльцу и споры.