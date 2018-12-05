Российские ученые обнаружили молекулы, эффективно подавляющие ответственные за рак гены

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые из Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ) совместно с французскими коллегами обнаружили молекулы, которые блокируют гены, ответственные за возникновение рака, значительно эффективнее и в 300 раз более селективно, чем открытые ранее. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Учеными России и Франции найдены молекулы, позволяющие эффективно блокировать действие определенных типов генов в борьбе с онкологией", - говорится в сообщении. Отмечается, что в исследовании также принимали участие ученые из Центра исследования рака города Марсель (Франция).

Один из возможных подходов к лечению рака - блокирование действия специфических генов, неправильная регуляция которых приводит к онкологии. Ранее было установлено, что функционирование этих генов осуществляется благодаря взаимодействию белков семейства ВЕТ с гистонами - ядерными белками, являющимися основной структурной единицей хромосом. Для нарушения работы белков ВЕТ ученые разрабатывают эффективные ингибиторы - вещества, подавляющие физико-химические реакции.

В настоящее время разными учеными найдены около двухсот ВЕТ-ингибиторов, восемнадцать из которых находятся на стадиях клинических испытаний для лечения различных форм рака. Однако все они обладают общим недостатком, связанным с отсутствием селективности внутри ВЕТ-семейства белков. Такое неспецифичное ингибирование может привести к возникновению нежелательных побочных эффектов.

Учеными Университета Лобачевского при участии и под руководством французских коллег удалось изучить более 8 млн соединений и найти две молекулы, которые показывают более высокую активность и селективность. Дальнейшая оптимизация молекул позволила идентифицировать эффективный ингибитор, демонстрирующий на порядок улучшенную активность и в 300 раз более высокую селективность внутри ВЕТ-семейства белков.

"Анализ эффективности данной молекулы на клеточных линиях дал возможность направить ее на дальнейшие доклинические испытания на более сложных моделях. Такие исследования позволят сделать вывод о преимуществах использования селективных ингибиторов в клинической практике с точки зрения эффективности и толерантности их действия", - сказала один из авторов работы, ассистент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Юлия Войтович, слова которой приводятся в сообщении.