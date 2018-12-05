Российские ученые изучают новый препарат для лечения шизофрении

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фармакологи обнаружили препарат, который сможет быть использован в разработке новых подходов к лечению психических расстройств у людей - шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства, для которого характерны навязчивые состояния. О результатах лабораторных исследований с животными ТАСС рассказал соавтор исследования Илья Суханов, заведующий лабораторией фармакологии поведения Института фармакологии имени А.В. Вальдмана Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика И.П. Павлова.

"Наш препарат влияет на дофаминергическую нейропередачу. Вещества из этой группы сейчас проходят доклинические испытания в качестве новых препаратов для лечения шизофрении. Есть надежда, что наши доклинические данные позволят представителям фармкомпаний в будущем расширить спектр показаний на обсессивно-компульсивное расстройство", - пояснил собеседник агентства.

При навязчивом состоянии, характерном для обсессивно-компульсивного расстройства, у человека формируются навязчивые мысли, от которых он пытается избавиться, повторяя одни и те же действия. У голодной крысы при условии получения корма каждую минуту формируется навязчивое потребление жидкости - за час животное может выпить до 80 мл воды, что значительно превышает суточную норму.

В ходе эксперимента фармакологи вводили в организм крысы гетероциклическое соединение, активизирующее TAAR1-рецепторы центральной нервной системы, которые принимают участие в регуляции передачи сигнала между нейронами в головном мозге. В результате у животных снижалось навязчивое (компульсивное) потребление воды. Препарат не вызывал привыкания при повторном применении.

"Если в среднем крысы пили порядка 35 мл в час, то на фоне препарата в не самой высокой дозе они потребляли около 10 мл. Обнаруженный эффект напрямую зависел от дозы препарата", - сказал представитель ПСПбГМУ. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

По данным ВОЗ, более 300 млн человек в мире страдают от депрессии, 21 млн - от шизофрении.