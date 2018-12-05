Разработки российских ученых будут применять кубинские фармкомпании

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Разработки специалистов Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданного на базе Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ЦНТИ ИБХ РАН), будут применять кубинские фармацевтические компании. Соглашение о сотрудничестве с Группой "Биотехнологическая и фармацевтическая промышленность Кубы" ("БиоКубаФарма") подписано в среду.

Меморандум о сотрудничестве подписали директор ИБХ РАН, академик Александр Габибов и директор представительства "БиоКубаФарма" в России Идания Кабальеро Торрес. Согласно документу, кубинские представители обязуются создавать для российских партнеров возможности для сотрудничества с конкретными компаниями. Соглашение расширит возможности продвижения российских научных разработок на международные рынки, считает академик Габибов.

"Одна компания редко может взять в проработку больше двух перспективных патентов. По опыту западного рынка, из 10 тысяч НИРов (научно-исследовательских работ - прим. ТАСС), сотня проходит доклинику, десять проходит клинику и один доходит до рынка. Чем больше у нас будет фармкомпаний-партнеров, тем больше будет возможностей для вывода наших разработок на международные рынки", - сказал ТАСС ученый.

Центр компетенций НТИ также планирует подписать соглашение с представителями Индии, отметил он в ходе церемонии.

Группа "Биоотехнологическая и фармацевтическая промышленность Кубы" ("БиоКубаФарма") - ассоциация, объединяющая 32 фармацевтические компании. Из 801 препарата, включенного в главный список кубинских препаратов, "БиоКубаФарма" производит около 500. Препараты и оборудование продаются в 49 странах.

Центр компетенций НТИ ИБХ РАН входит в число 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы и занимается вопросами развития биотехнологий. Каждый из центров объединяет университеты, исследовательские центры и инновационные предприятия для создания сквозных технологий, которые будут востребованы на новых глобальных рынках через 15-20 лет. Оператором проекта создания Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания (РВК)