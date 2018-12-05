Ученые выяснили, что лечение ожирения у мужчин и женщин должно быть разным

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН (СО РАН) впервые изучили механизмы действия потенциального средства от ожирения и на самцах, и самках мышей и пришли к выводу, что лечение этого заболевания у мужчин и женщин должно отличаться. Об этом сообщило в среду официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Ученые ИЦиГ СО РАН полагают, что терапия избыточного веса должна быть разной для пациентов мужского и женского пола: биологи впервые изучили механизмы действия потенциального средства от ожирения - гормона FGF21 (он повышает активность бурого жира, который начинает усиленно выделять тепло, и организм расходует энергию) - не только на самцах лабораторных мышей, но и на самках, и показали, что они имеют существенные различия. Эксперименты позволили ученым сделать вывод, что дозы FGF21, необходимые для лечения ожирения у разных полов, должны отличаться", - говорится в издании.