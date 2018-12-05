Мурманские ученые помогли спасслужбам улучшить утилизацию нефтепродуктов при разливах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Исследования мурманских ученых, проведенные совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF), помогли спасательным службам повысить эффективность утилизации разлитых нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге Форума "Арктика: Настоящее и будущее" координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Вадим Краснопольский.

"Наши коллеги из спасслужб получили результаты исследований, повысили эффективность", - сказал он.

По словам эколога, вопрос борьбы с разливами нефти очень актуален в Арктике, поскольку это очень большие труднодоступные территории, при этом из-за низких температур нефтепродукты могут очень долго не разлагаться, а собирать и вывозить их или слишком дорого, или вообще невозможно. "Если произошел разлив, нефть попала на берег, она может годами оставаться, условия не позволяют разложиться. Мы искали биопрепараты, которые ускорят разложение", - сказал представитель фонда.

В эксперименте в условиях Арктики были проверены различные препараты для утилизации нефтеразливов, как отечественные, так и зарубежные, представляющие собой определенные бактерии и споры растений, из них отбирались наиболее эффективные. Они и были рекомендованы спасательным службам, которые взяли их на вооружение.

Как рассказала ТАСС руководитель исследований, научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета Мария Меньшакова, исследования будут продолжены, для этого вуз уже закупил необходимое оборудование. По ее словам, следующим этапом станет разработка методики применения биопрепаратов в условиях Севера. "Нужно выяснить, в какой последовательности надо эффективнее применять препараты, какие сопутствующие факторы необходимы - например, для переработки нефтепродуктов бактериям требуются дополнительные химические вещества", - сказала она.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.