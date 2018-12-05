САФУ будет работать с вузами Китая по проблемам экстремального климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ) будет сотрудничать с вузами Китая по проблемам деятельности в экстремальных климатических условиях. Об этом в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в среду сообщил ТАСС проректор по международному сотрудничеству САФУ Константин Зайков.

"Сейчас мы активно обсуждаем сотрудничество по обмену аспирантами, по научным проектам. Специфика северного Китая в том, что это тоже экстремальные климатические условия, это низкие температуры - минус 35 зимой в провинции Хэйлунцзян, многолетняя мерзлота. [Мы будем работать по изучению] строительства в сложных климатических условиях, проблемам деградации мерзлоты, все это схоже. И, несмотря на то, что мы географически далеко, научной тематики для взаимодействия очень много, не только фокус на Арктике, а на специфике регионов, где находятся эти университеты: Архангельская область и провинция Хэйлунцзян", - сказал Зайков.

По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, работа с китайскими вузами уже началась. "Начинаем активное сотрудничество с двумя [харбинскими] университетами - инженерным <...> и политехом <...>, где есть арктические центры, <...> создали совместный центр на их базе по изучению "синей" экономики Арктики, то есть экономики Северного Ледовитого океана, - пояснила Кудряшова. - Но я бы хотела подчеркнуть, что несмотря на то, что мы очень активно сотрудничаем со странами-членами Арктического Совета и странами-наблюдателями Арктического совета, мы всегда помним о том, что федеральный университет создавался для защиты геополитических интересов России в Арктике, и те программы, которые мы сегодня реализуем и будем реализовывать и по подготовке кадров, и по научно- инновационной деятельности, они целиком и полностью направлены на интересы нашего государства".

САФУ является одним из десяти федеральных университетов, действующих в России. Университет - единственный из ведущих российских вузов, который расположен в Арктической зоне РФ. Образован согласно указу президента РФ от 21 октября 2009 года и распоряжению правительства РФ от 2 апреля 2010 года на базе Архангельского государственного технического университета.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.