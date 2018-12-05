Глава Минобрнауки вошел в состав попечительского совета РАО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков вошел в состав попечительского совета Российской академии образования, сообщил в среду председатель попечительского совета РАО, замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.
"В состав совета вошел <...> Котюков Михаил Михайлович, министр науки и высшего образования Российской Федерации", - сказал Магомедов, перечисляя имена новых членов попечительского совета РАО на заседании, посвященном реализации программы развития академии на 2017-2020 годы. Среди перечисленных были, в частности, министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Магомедов отметил, что все члены попечительского совета РАО в той или иной форме участвуют в мероприятиях Минобрнауки РФ.
"Считаю, что Российская академия образования сейчас может активно включиться в вопросы формирования научной, научно-технологической образовательной повестки и выступить серьезной площадкой для обсуждения и выработки ряда решений", - сказал Котюков на заседании.
РАО была создана в 1992 году, она стала преемницей Академии педагогических наук СССР. Российская академия образования ведет исследования и разработку научных основ образования в России и объединяет ряд научных институтов, университетов и центров педагогики. Попечительский совет РАО создан в 2015 году в целях содействия развитию российской системы образования, решению задач академии и привлечению дополнительных ресурсов для ее деятельности. В него входят ученые, государственные деятели, руководители финансовых учреждений и госкорпораций.