На форуме в Сочи обсудят стратегию развития Национальной технологической инициативы

СОЧИ, 6 декабря, /ТАСС/. Представители сообщества Национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России - подведут итоги года, а также обсудят планы на 2019-2020 годы на форуме "Экосистема НТИ: стратегия будущего". Об этом сообщает пресс-служба организатора форума - Российской венчурной компании (РВК).
"С 6 по 7 декабря в Сочи пройдет форум "Экосистема НТИ: стратегия будущего", организованный РВК <...> Центральными темами форума станут формирование повестки НТИ и научно-технологического развития России на 2019-2020 годы, итоги реализации дорожных карт НТИ, финансовые инструменты поддержки и акселерация проектов НТИ, направления деятельности Платформы НТИ, новые форматы обучения и другие темы", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в форуме примут участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор РВК Александр Повалко, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, представители инновационного бизнеса, университетов, научных центров и федеральных органов власти.
Сообщество НТИ
НТИ - долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году. Главные рынки, на которых делает акцент НТИ, - беспилотные летательные аппараты и транспорт, морская отрасль, нейротехнологии, персонализированная медицина, продукты питания, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии, безопасные и защищенные компьютерные технологии, а также децентрализованные финансовые системы.
Утверждено восемь дорожных карт НТИ: "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет", а также Кружкового движения - всероссийского сообщества энтузиастов технического творчества. Кружковое движение НТИ решает задачу формирования в России следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, ядром которого должны стать выходцы из кружков. По всем направлениям НТИ действуют 11 рабочих групп.
Финансовую поддержку в рамках НТИ получили 482 проекта: 7,8 млрд рублей одобрено 29 проектам от Фонда поддержки проектов НТИ, еще 6,9 млрд рублей одобрено 453 проектам от Фонда содействия инновациям.
Также в рамках НТИ реализуются такие проекты, как Центры компетенций НТИ, Технологические конкурсы Up Great, Университет 20.35, Олимпиада НТИ и другие.