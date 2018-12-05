В Мексике обнаружили церемониальный центр майя возрастом более 2 тыс. лет

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Церемониальный центр древних майя обнаружили ученые в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. О новом открытии Национального института антропологии и истории сообщило в среду новостное агентство Quadratin.

Возраст центра, найденного в пещере в муниципалитете Вальядолид, предположительно, составляет не менее 2,3 тыс. лет. На его территории были обнаружены три строения, возведенные задолго до начала испанской колонизации, а также несколько захоронений. Ученые полагают, что в них могут покоиться представители знати майя.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300-900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.

Ранее в этом году стало известно, что использование лазерных радаров позволило специалистам обнаружить десятки тысяч строений майя, скрытых в джунглях на севере Гватемалы. Согласно предварительным оценкам специалистов, в этих городах могли проживать порядка 10 млн человек.