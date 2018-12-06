В Зеленограде может появиться новая фабрика по производству микросхем

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) намерен построить в Зеленограде новую фабрику по производству микросхем на основе передовых технологий. Как сообщил газете "Известия" в опубликованном в четверг интервью генеральный директор НИИМЭ Геннадий Красников, производимые чипы смогут использоваться в том числе для ракетно-космической отрасли.

"В Зеленограде. Фабрика - это градообразующий наукоемкий объект, которому требуется колоссальная научно-технологическая инфраструктура, десятки предприятий: дизайн-центры, производство особо чистых материалов, разработка технологического оборудования", - сообщил Красников, отвечая на вопрос о том, где будет располагаться будущая фабрика.

По его словам, производства на пластинах диаметром 200 мм, которые есть в России, исчерпали свои резервы уменьшения топологических размеров, поэтому нужна фабрика с другим диаметром пластин - 300 мм. "Там раскрываются новые перспективы и по топологическим размерам. Такой переход, безусловно, требует строительства новой фабрики", - подчеркнул он. Топологический размер микросхем, которые будут выпускаться на будущей фабрике, должен доставить 28 нанометров (нм). "Дальше планируем поступательно уменьшать топологические размеры", - добавил руководитель НИИМЭ.

"При уменьшении топологического размера растут сложность микросхем, быстродействие, уменьшается энергопотребление, а значит повышается срок автономной работы устройства. В любом направлении уменьшение размеров - это основной драйвер", - пояснил Красников. Как отметил гендиректор, производство чипов с меньшим топологическим размером "важно не только для космической техники, но и для автомобильных платформ, роботов, беспилотников".

При этом собеседник издания отметил, что перед НИИМЭ "стоит задача на 95% закрыть потребности в элементной базе отечественными изделиями". "За три года мы должны закрыть потребность в микросхемах для космоса", - подчеркнул Красников и добавил, что это является частью программы развития ракетно-космической отрасли России.

НИИМЭ - ведущий научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе отраслевого холдинга научно-производственного концерна РТИ ("дочка" АФК "Система"). Предприятия "Группы НИИМЭ" образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий.