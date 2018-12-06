Студенты Тюменского вуза разработали устройство для оценки деформабильности эритроцитов

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Студенты Института биологии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали устройство, позволяющее оценить способность к обратимой деформации эритроцитов - деформабильности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тюменского вуза.
"Группа студентов Института биологии ТюмГУ в рамках V инженерной школы "MAKER SCHOOL" разработали устройство, которое, по мнению авторов, позволит оценить функциональное состояние эритроцитов в норме и патологии", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснил доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ Алексей Белкин, в установке реализуется принципиально новый способ оценки реологических характеристик крови с применением поляриметрических методов.
"Нами был обнаружен эффект вращения плоскости поляризации света эритроцитов животных, изменяющихся по мере движения по разным типам сосудов. Также показано, что с изменением линейных размеров эритроцитов увеличивается интенсивность плоскополяризованного луча света (лазера), чья плоскость поляризации поворачивается при прохождении через исследуемый образец эритроцитов. Выявлена прямая зависимость между изменением интенсивности плоскополяризованного света и степенью деформации эритроцитов теплокровных", - сказал он.
Белкин добавил, что деформабильность является одним из наиболее важных показателей состояния эритроцитов. "Способность к деформации позволяет эритроцитам проникать в сосуды разного диаметра. Среди современных методов оценки деформабильности эритроцитов можно выделить лазерную дифрактометрию, которая направлена на наблюдение дифракционных картин, возникающих при рассеянии лазерного пучка", - сказал он.
Эритроциты или красные клетки крови обеспечивают функционирование сердечно-сосудистой системы, перенося кислород к тканям и поддерживая состояние внутренней среды организма. Нарушение структуры эритроцитов ведет к изменению физиологических функций. В пресс-службе ТюмГУ добавили, что, по данным Минздрава, число новых случаев заболеваний систем крови и кровообращения в России постоянно растет. Так, только за 2017 году с соответствующими патологиями было зарегистрировано 5365 человек.