Первые в РФ "умные" костюмы для фитнеса начнут выпускать в Нижнем Новгороде в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Предприятие оборонно-промышленного комплекса "Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова" планирует запустить в Нижнем Новгороде в 2020 году в производство первые в России "умные" костюмы для занятий спортом "Кибертренер". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Костюм "Кибертренер" - майка и обтягивающие штаны - предназначен для занятий спортом, чтобы люди могли лучше тренироваться. <...> Выпуск запланирован на начало 2020 года. Сейчас нечто подобное выпускают только США и Китай", - сказали в пресс-службе.

Разработкой костюма занимаются ученые Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (ННГУ). Проректор вуза по научной работе Виктор Казанцев рассказал ТАСС, что на одежде будут установлены электроды и система обратной связи для того, чтобы вся информация о работе мышц передавалась в приложение на смартфон, которое "подскажет, как правильно поднимать штангу или как правильно работать на тренажерах".

По словам Казанцева, ориентировочная стоимость подобного костюма может составить от $50 (около 3,3 тыс. рублей).

Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова - крупное промышленное предприятие, которое работает в России с 1916 года. Осуществляет производство, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию авиационных и наземных радиостанций, автокомпонентов и медицинского оборудования.

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского основан в 1916 году. Является крупнейшим вузом Нижнего Новгорода, одним из национальных исследовательских университетов России, а также участником программы правительства РФ по повышению международной конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В университете обучается около 30 тыс. студентов, а также проводятся научные исследования мирового уровня.