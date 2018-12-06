Красноярские ученые создали сверхпрочный цемент для утилизации радиоактивных отходов

Первые в РФ "умные" костюмы для фитнеса начнут выпускать в Нижнем Новгороде в 2020 году

Костюмы будут передавать информацию на смартфон, и там будут появляться подсказки о том, как правильно поднимать штангу и работать на тренажерах

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